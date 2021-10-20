Полина Гагарина поделилась неожиданным откровением со своими фанатами

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Полина Гагарина сделала в Instagram интересное признание, которое заставило переживать всех больших фанатов певицы.

Звезда решила поговорить со своими подписчиками в социальной сети, где и сделала неожиданное откровение. Полина Гагарина принялась отвечать на вопросы людей, один из которых касался панических атак. Артистка призналась, что страдала от этого расстройства почти четыре года.

Полина Гагарина. Скриншот из Instagram-сторис

Они могли настигнуть Полину Гагарину в любом месте, однако последние два года их не происходило. Артистка отметила, что, по всей видимости, это связано с тем, что в ее жизни произошли перемены в лучшую сторону. Кроме этого, певица сделала вывод, что панические атаки - затяжная депрессия. Пользователи поддержали свою любимую артистку, оставив массу разнообразных комментариев под другими постами на странице Полины Гагариной. -0-