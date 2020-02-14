Полина Гагарина показала бесконечные ноги, но Елка устроила в комментариях "скандал"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Полина Гагарина поделилась в Instagram новым снимком и впечатлила поклонников.

Артистка предстала перед фотокамерой в черных кожаных штанах и черном спортивном топе. Поклонники звезды не смогли сдержать восхищения и оставили под записью огромное количество положительных комментариев. Многие отметили, что черный очень идет звезде.

Раскошелились на комплименты и многие звезды российского шоу-бизнеса, однако внимание всех приковал комментарий певицы Елки. Она тоже оценила фото Гагариной, однако заметила одну деталь: "Кто это в моем топике". Еще чуть позже певица написала - "СКАНДАЛ".

Сначала фанаты Полины Гагариной напряглись и уже были готовы яростно защищать свою любимую певицу, однако большое количество смайлов в комментариях от Елки дали понять, что артистка шутит. За несколько часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и сотни позитивных комментариев.-0-