Полина Гагарина показала несколько соблазнительных дизайнерских лайфхаков (Видео)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка примерила стильные джинсы, а вот с верхом она решила провести эксперимент. Певица взяла обычный платок и показал с ним несколько дизайнерских лайфхаков, которые оценили в комментариях фолловеры. Другие, в свою очередь, были очарованы нежным видео звезды и не смогли сдержать своего восхищения красотой Полины Гагариной.

Неудивительно, что за непродолжительное время кадры оценили огромное число раз. Всего за считанные часы в комментариях появилась масса хвалебных отзывов, а сам пост посмотрели более миллиона раз. -0-