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Калейдоскоп
08 декабря 2020, 10:05

Полина Гагарина показала стройную фигуру, но Instagram стал еще больше переживать за нее

Полина Гагарина. Фото из Instagram
Полина Гагарина. Фото из Instagram

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый пикантный кадр, заставив поклонников все больше переживать за ее здоровье.

Для соблазнительной фотографии артистка выбрала белое бикини. Полина Гагарина разместилась возле бассейна, легла на спину и приняла позу, которая выгодно подчеркнула тонкую талию певицы.

Впрочем, этот ракурс и внешний вид артистки вызвал массу эмоций у фолловеров, которые стали еще больше переживать за здоровье кумира. Они испугались за вес Полины Гагарины и просят ее заняться своим здоровьем. Не удержались фолловеры и от шуток, а также комплиментов. Разумеется, пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-

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