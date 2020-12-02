Полина Гагарина показала свою фигуру в бикини, но фанаты всерьез переживают за ее здоровье

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина поделилась в Instagram новыми кадрами в бикини.

Артистку запечатлели на отдыхе. Для выхода на пляж она выбрала соблазнительное бикини, которое продемонстрировало ее фигуру. Поклонники восхитились красотой Полины Гагариной, однако стали всерьез переживать за ее здоровье.

Возможно, все дело в ракурсе, но юзеры перепугались за худобу артистки. С каждым новым фото девушка выглядит все стройнее. Фолловеры попросили Гагарину прекратить худеть, ведь это может плохо закончиться. К слову, это не первый раз, когда фанаты певицы высказывают свои переживания за здоровье кумира. -0-