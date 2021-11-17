Полина Гагарина поразила поклонников в сердце, когда появилась на публике в шикарном виде

Полина Гагарина. Фото из Instagram
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина недавно посетила со своим сыном одно модное мероприятие, а фотоотчет опубликовала в Instagram.
Артистка выбралась на бал, где присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Спутником Полины Гагариной стал ее сын, однако не это привлекло внимание поклонников. Пользователи были поражены в самое сердце красотой певицы, тем более в тот момент, когда она выбрала для выхода в свет атласное черно-белое платье.
Изящный и утонченный наряд Полины Гагариной восхитил многих, а самые преданные фанаты не смогли сдержать восхищения, завалив артистку массой восторженных комментариев. -0-