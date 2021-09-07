Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Instagram

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Знаменитая российская артистка Полина Гагарина отличается своим чувством юмора и теперь оно вновь проявилось в Instagram.

Певица просматривала свои старые фотографии с концерта и обнаружила одно забавное сравнение со знаменитым персонажем. Полина Гагарина представила снимок в фиолетовом пуховике и с необычной прической, а ниже разместила кадр из мультфильма про домовенка "Кузю", которому подрисовали похожую курточку.

Скриншот из Instagram

Сходство певицы и анимационного персонажа получилось действительно поразительным и смешным, что повеселило многих пользователей. Впрочем, не осталась в стороне и Полина Гагарина, которая написала: "Я ржу уже час". -0-