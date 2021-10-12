Полина Гагарина устроила зажигательные танцы в привлекательном сценическом образе (Видео)

Полина Гагарина. Фото из Instagram
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Полина Гагрина недавно представила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.
Звезда решила показать свой новый сценический образ, а для пущего эффекта Полина Гагарина устроила перед камерой зажигательные танцы. Для этого артистка примерила короткое блестящее платье с черными вставками. Образ получился стильным и привлекательным.
Разумеется, кадры не остались без внимания поклонников, которые поспешили посмотреть ролик огромное число раз, а также оставить массу хвалебных отзывов. -0-