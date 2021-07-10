Полина Гагарина в дерзком наряде вышла за хлебом и вызвала разные эмоции у юзеров (Видео)

Полина Гагарина. Фото из Instagram
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый пост и вызвала бурное обсуждение.
Певица решила сделать забавный и очень пикантный ролик, тем самым приковав внимание всех. Полина Гагарина вышла "за хлебом", однако для похода в магазин примерила очень дерзкий наряд. Откровенный кожаный образ вызвал разные эмоции у юзеров.
Многие восхитились соблазнительной красотой Полины Гагариной, однако другие принялись критиковать звезду. "Вульгарно", "Очень уж худая", "Что-то от Полины стало не роскошью, а пошлостью пахнуть, это вообще не ее образ", - написали фолловеры артистки. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за непродолжительное время посмотрели сотни тысяч раз. -0-