Полина Гагарина в элегантном виде поразила поклонников в самое сердце

Полина Гагарина. Фото из Instagram
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина разместила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.
Артистка стала лицом бренда ювелирных украшений и примерила одно из изделий. Причем, сделала она это в элегантном темно-синем платье на бретельках. Атмосфера кадра и красота Полины Гагариной поразила поклонников в самое сердце, ведь те не смогли без восторга смотреть на кадр.
"Какая красивая девочка", "Ух, Каков образ! Каков взгляд!", "Божеее, я ослепла)", - написали фолловеры звезды. Неудивительно, что за непродолжительное время кадр собрал огромное число лайков. -0-