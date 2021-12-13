Полина Гагарина в стильном наряде восхитила Instagram своей изящной походкой (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская артистка Полина Гагарина разместила в Instagram видео, которое приковало внимание поклонников.

Знаменитость решила продемонстрировать стильные и привлекательные кадры, а для этого примерила соблазнительное платье, дополнив наряд украшением и перчатками. Образ получился впечатляющим, но еще больше юзерам понравилась походка Полины Гагариной.

Звезда прошлась по коридору под вспышки фотокамер, а в подписи пошутила, что вновь забыла купить хлеб. Это стало отсылкой к другому видео на странице Полины Гагариной, где она в очень соблазнительном образе вышла в магазин. -0-.