Полина Гагарина в утонченном наряде с отдыха восхитила Instagram

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина представила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей.

Артистка на днях эффектно заявила об отпуске, а теперь представила новые кадры из жаркой страны. Для этого Полина Гагарина примерила утонченное шелковое платье белого цвета, а после расположилась на лодке. Дополнили атмосферу кадра не только красота звезды, но и впечатляющие пейзажи Дубая.

Разумеется, Полина Гагарина в утонченном наряде не осталась без внимания поклонников, ведь люди за короткое время оставили под постом огромное число лайков и массу хвалебных отзывов. -0-