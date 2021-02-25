Полина Гагарина впечатлила сеть своими невероятными ногами в мини-платье (Фото)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагрина опубликовала новый пост в Instagram и взбудоражила фантазию фолловеров.

Певица представила несколько новых кадров в очень соблазнительном виде. Для съемки Полина Гагарина выбрала ультракороткое мини-платье и туфли на шпильках. Образ получился завораживающим, но еще больше восторга вызвали стройные и длинные ноги Полины Гагариной.

Наряд выгодно подчеркнул красоту артистки, что, разумеется, заметили ее фолловеры. В комментариях стало появляться все больше комплиментов в адрес звезды, а сами фото быстро собрали почти 190 тысяч лайков. -0-