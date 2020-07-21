Политик выступал с речью, пока его не прервал хвост пушистого "докладчика" - видео

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из участников шотландского парламента выступал со своей инициативой онлайн, но в какой-то момент все пошло не по плану. Кадры опубликовали в YouTube.

Мужчина по имени Джон Николсон выступал с речью, в которой рассказывал о преимуществах субтитров на телевидении во время детских программ. Вопрос был серьезный, однако в этот момент его прервал кот.

Пушистик, в самый разгар доклада, влез в кадр и прервал речь своим рыжим хвостом. После этого уже все, кто принимал участие в онлайн-совещании, не смогли сдержать смех, а засмущавшийся мужчина вынужден был убрать кота и попросить прощения.

Кот по кличке Роджо мгновенно прославился в сети, а юзеры настояли на том, чтобы хозяин показал пушистого "докладчика" целиком. Как оказалось, публика просто влюбилась в рыжего нахала, что и поспешила высказать в комментариях под фотографией, которую Джон Николсон разместил в Twitter. -0-