Полицейские бросились на помощь замерзающему парню, но только потом осознали свою ошибку (Фото)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно полицейские из Амстердама поделились на странице в Facebook забавным случаем, который произошел с одним из патрулей.

В один из вечером полицейские ехали по улице, когда заметили вдалеке человека, лежащего в снегу. Разумеется, они поспешили к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и доставить пострадавшего в больницу.

Только приблизившись стражи порядка осознали свою ошибку. Как оказалось, парень никогда не был живым, ведь на земле лежал необычный снеговик с носом-морковкой. Интересная снежная скульптура повеселила полицейских, а после того, как они поделились историей в Facebook, еще и огромное число пользователей сети. -0-

Фото Facebook