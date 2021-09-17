Полицейские годами искали мошенника, но им всегда попадался его брат-близнец

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытная история произошла в Индии с двумя близнецами. Об этом пишет издание Vice News.

Несколько лет подряд в одном из городов Индии "работал" мошенник по имени Рам Сингх, который притворялся знахарем. Мужчина попал в поле зрение правоохранителей еще в 2012 году, но все это время ему удавалось увиливать от правосудия.

Мужчина продавал "целебные" зелья доверчивым туристам за внушительные суммы, а когда полицейские находили мошенника, то подозреваемым оказывался его брат-близнец - мужчина по имени Лаксман, и каждый раз, когда ловили якобы Рам Сингха, оказывалось, что задержан брат злоумышленника.

Сейчас полицейские не знают, действительно ли им все время попадался Лаксман или он участвовал в махинациях брата. Впрочем, поймать "того самого знахаря" сотрудникам полиции все же удалось, а с брата были снят все предъявленные обвинения. -0-