Полицейские в Пакистане будут на роликах ловить преступников (Видео)

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Пакистана будут патрулировать города на роликах для борьбы с преступностью. Об этом сообщает и публикует видео CBS News.

Необычный эксперимент организовали в городе Карачи. Там создали отряд полицейских, которые будут нести службу в городе на роликовых коньках. В ведомстве считают, что это значительно улучшит эффективность борьбы с преступностью в городе. На представленных кадрах полицейские показали первые тренировки.

WATCH: Police in Karachi, Pakistan are training an armed rollerblading unit to better prevent theft and harassment on its streets. pic.twitter.com/IX5CrM6tep — CBS News (@CBSNews) February 23, 2021

В ролике правоохранители выполняют различные трюки, а также соревнуются в точности стрельбы из пистолета на роликах. По мнению руководителя подразделения, такое нововведение сравняет силы с уличными преступниками, которые предпочитают передвигаться по городу на мотоциклах. -0-