Полицейский на ходу запрыгнул в авто и остановил пьяного водителя - видео

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился ролик, который запечатлели во время дежурства сотрудников ДПС в городе Керчь.

Правоохранители заметили подозрительный автомобиль и остановили его, чтобы проверить состояние водителя. Причиной послужили странные маневры транспорта на проезжей части. Подозрения инспекторов оказались верными.

После остановки один из сотрудников ДПС подошел к машине, однако водитель ударил по газам. Полицейский на ходу запрыгнул в машину нарушителя, что помогло остановить пьяного водителя.

Как оказалось, мужчина взял у друга авто, чтоб съездить в магазин за алкоголем. В отношении нарушителя и его друга составлены административные штрафы. -0-