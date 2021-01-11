Полицейский пес заплакал от счастья, когда встретил своего человека после долгой разлуки (Видео)

Скриншот из видео
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры удалось запечатлеть нескольким правоохранителям из Китая. Внимание на кадры обратило издание Daily Star.
В объектив камеры попал трогательный момент с участием служебного пса по кличке Вангванг. Собака ушла на пенсию и долгое время не виделась со своим полицейским, но все изменилось в один день.
После разлуки они наконец-то встретились и эта трогательная встреча растопила сердца множества юзеров сети. Восьмилетняя овчарка со всех лап бежит к своему человеку, а тот начинает ее гладить. От такой любви песик не сдерживает эмоции и начинает плакать, а на фоне раздаются крики радости. -0-