Полицейский показал погоню и перестрелку от первого лица – видео

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычная погоня за пьяным водителем в американском штате Орегон переросла в перестрелку. Видео с нательной камеры одного из офицеров опубликовали в Twitter, сообщает The Independent.

На кадрах можно увидеть, как идет погоня за автомобилем, в котором едет пьяный водитель с ребенком. Оказалось, что мужчина силой забрал своего сына у бывшей супруги и попытался скрыться. Его заметили полицейские и началась погоня.

Oregon State Police Releases Photos & Video from April 10, 2020 Officer-Involved-Shooting and Praise the Heroic Efforts of all Involved - Klamath County (Photo)https://t.co/NK8DgkgCR7 pic.twitter.com/wly0qyhJrJ — Oregon State Police (@ORStatePolice) May 13, 2020

Правоохранителям удалось остановить пьяного водителя с помощью полосы шипов на дороге в сельской местности. Однако он не собирался сдаваться и открыл огонь. Мужчина успел выстрелить 36 раз по автомобилям полиции, обстрелять лобовые стекла и ранить одного офицера.

В итоге, злоумышленник был смертельно ранен, а ребенок не пострадал. Позже выяснилось, что у водителя в машине находился целый боекомплект: десять магазинов к оружию и 250 патронов. Погоню и перестрелку запечатлели камеры, кадры с которых поражают. -0-