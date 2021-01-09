Полицейский спас девочку от избиений и стал ее приемным отцом

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятная история произошла с офицером по имени Брайан Зак, когда тот прибыл на вызов в американском городке Кингмен. Внимание на историю обратило издание BoredPanda.

Соседи сообщили в полицию, что опекуны маленькой Кайлы издеваются над ней и избивают малышку. На вызов отправился офицер, жизнь которого изменилась навсегда. Порядок в доме оставлял желать лучшего, а на теле девочки были видны синяки.

Вместе с ребенком полицейский ожидал детективов, а параллельно играл с ней. В этот момент он понял, что не может бросить Кайли и от одной ее улыбки сердце мужчины растаяло. Девочку забрали от злых опекунов и доставили в больницу, а Зак поехал домой и поговорил с супругой.

Офицер рассказал жене, что хочет удочерить малышку, на что женщина дала согласие. Какое-то время Кайла провела в больнице cо множественными травмами. Против ее опекунов возбудили уголовное дело. Служба защиты детей не смогла оперативно пристроить девочку в другую семью, и Брайан воспользовался моментом.

Девочка обрела новый дом и любящих родителей, а пользователи сети были растроганы историей маленькой Кайлы. Малышка уже освоилась и называет Зака и его супругу только папой и мамой, хоть сразу все не было так гладко. Но это еще не все, ведь у истории счастливый конец. Через 2,5 года после того, как Кайла попала под опеку Брайана и его жены Сьерры, они официально удочерили девочку через суд. -0-

Фото BoredPanda