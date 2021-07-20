Полицейский спас жизнь пострадавшему с помощью чипсов и скотча (Видео)

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент произошел с полицейским из Нью-Йорка, который смог спас жизнь человеку. Кадры публикует NYPD в Twitter.

Сотрудник правоохранительных органов Рональд Кеннеди прибыл на вызов в Гарлем, где уже находился раненый пострадавший. На записи с нательной камеры видно, что мужчину ударили ножом в грудь. Полицейский понял, что без помощи человек умрет, поэтому включил смекалку и начал действовать.

This is just one example of the heroic work that your NYPD officers do every day. @NYPDShea @NYPDChiefPatrol @NYPDnews @NYPD28Pct pic.twitter.com/DAcF5e2i67 — Chief Rodney Harrison (@NYPDChiefOfDept) July 16, 2021

Полицейскому помогли уложить пострадавшего на землю, а затем с помощью пачки чипсов и скотча офицер закрыл рану парня. Раненого быстро доставили в больницу, где и оказали помощь. Врачи отмечают, что смекалка правоохранителя спасла мужчине жизнь. -0-