Полицейский в Индии с креативом подошел к борьбе с нарушителями карантина - фото

Фото CNN
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранитель из Индии решил творчески подойти к борьбе против нарушителей карантина. Об этом сообщает CNN.
Офицер полиции Раджеш Бабу из города Ченнай примерил мотоциклетный шлем, который похож на изображение коронавируса под микроскопом. Его необычный "головной убор" имеет несколько ответвлений, которые имитируют отростки в молекуле вируса.
В таком шлеме офицер останавливает нарушителей карантина. Чаще всего это водители авто или мотоциклисты без масок. Раджеш выносит им предупреждение и говорит фразу: "Если вы выйдете, то я войду".
Креативный шлем создал местный дизайнер. Мужчина заметил, что люди недостаточно осведомлены о коронавирусе и решил подойти к информированию с творчеством.-0-
Фото CNN