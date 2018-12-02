Полиция Нью-Йорка ищет жениха, уронившего кольцо в канализацию

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йоркская полиция ищет мужчину, который уронил в канализацию кольцо, когда делал предложение своей девушке. Необычное объявление с просьбой выйти на связь узнавших пару разместил в своем Twitter-аккаунт Департамент полиции Нью-Йорка.
Жених и невеста пытались достать украшение самостоятельно, но безуспешно. Полицейским же это удалось. Кольцо они почистили и теперь хотят его вернуть.
WANTED for dropping his fiancée's ring in @TimesSquareNYC!
She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them?
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