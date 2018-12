Полиция Нью-Йорка ищет жениха, уронившего кольцо в канализацию

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йоркская полиция ищет мужчину, который уронил в канализацию кольцо, когда делал предложение своей девушке. Необычное объявление с просьбой выйти на связь узнавших пару разместил в своем Twitter-аккаунт Департамент полиции Нью-Йорка.

Жених и невеста пытались достать украшение самостоятельно, но безуспешно. Полицейским же это удалось. Кольцо они почистили и теперь хотят его вернуть.

WANTED for dropping his fiancée's ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them?