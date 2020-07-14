Полиция Португалии начала расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото из Instagram
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители острова Мадейра в Португалии начали расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду, об этом сообщает издание The Sun.
Внимание на правонарушение обратили после того, как в сети появилось видео с участием 10-летнего сына знаменитого футболиста. Тетя ребенка разместила кадры, как он управляет гидроциклом.
Согласно местным законам, управлять этим видом транспорта можно только с 18 лет и при наличии специальной лицензии.
Вскоре после появления интереса к ролику, тетя удалила кадры, а полиция начала расследование. Теперь Криштиану Роналду может грозить штраф от 256 до 2,6 тысяч евро. -0-