Полиция в Испании оштрафовала парня, который ехал сразу на шести электросамокатах - фото

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного нарушителя задержала полиция города Севилья и поспешила поделиться новостью в Twitter .

Несколько дней назад очевидцы сообщили, что по улицам города сразу на шести электросамокатах едет молодой человек. Правоохранители удивились сообщению и решили проверить информацию.

Когда они приехали на место, то были поражены: мимо них пролетел парень, который передвигался на шести электросамокатах сразу. Такой способ движения угрожает безопасности пешеходов и автомобилистов.

Policía Local denuncia por conducir sobre seis patinetes adosados a un trabajador de una de las empresas de alquiler#PolicíaSevilla #Gobernación @Ayto_Sevilla

+ info https://t.co/afquI3sSvs pic.twitter.com/KBTniLd1hq — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) 11 ноября 2019 г.

Полиция задержала молодого человека. Позже выяснилось, что неподалеку припаркован микроавтобус, принадлежавший нарушителю, где еще 72 самоката перевозили без необходимых креплений. Парню выписали крупный штраф. -0-