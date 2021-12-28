Полноценный трейлер нового "Бэтмена" уже в сети (Видео)

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Warner Bros опубликовала на YouTube почти трехминутный трейлер грядущего фильма про "Бэтмена".

Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц и Энди Серкис. Также в фильме появятся Колин Фаррелл и Джон Туртурро. Легендарный защитник Готэма вновь столкнется с врагами, чтобы уберечь город и понять свое предназначение.

Премьера "Бэтмена" намечена на 3 марта 2022 года, а насладиться полноценным трейлером можно уже сейчас. Еще больше интересного из мира кино ищите на страницах сайта tv.belta.by.-0-