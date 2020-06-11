Полный релакс - кот делает своему другу массаж

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть жителям города Бакирой в Турции.

Два кота решили устроить отдых и нашли удобное местечко в тени. Люди бы и не обратили на них внимание, если бы один из котов не решил пойти дальше. Он любезно захотел сделать своему другу расслабляющий массаж.

Животное аккуратно своими лапками массирует сначала шею друга, а затем и спину. Пользователи сети оказались в восторге от такого занятия котов и отметили, что и сами бы не отказались от такого массажа лапками.-0-