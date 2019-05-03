Половина океанов Земли "прилетела из космоса" - ученые

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За миллиарды лет существования нашей планеты астероиды могли занести на Землю примерно половину всей воды, составляющей Мировой океан. К такому выводу пришли химики из Университета Аризоны, сообщает ВВС .

Ученым удалось обнаружить воду в образцах породы с каменного астероида Итокава, который до последнего времени считался абсолютно "сухим". Согласно подсчетам, за время существования Земли астероиды, подобные Итокаве, могли занести на планету около 700 млрд мегатонн воды - половину от общего количество воды в Мировом океане.

"Мы с вами живем в "голубой точке космоса" - на планете, богатой водой и органическими соединениями, которые делают возможным существование жизни, - объясняет профессор Университета Аризоны и один из авторов исследования Мэтрайе Боз. - Мы не знаем ни одной другой подобной планеты. И моя главная цель - ответить на вопрос, как так получилось".

Итокава - первый и пока единственный астероид, состав которого удалось подробно изучить. Однако этого достаточно, чтобы предположить - астероиды, кометы и прочие небесные пришельцы из космоса внесли существенный вклад в формирование земных океанов.

"Мы обнаружили, что в исследованных образцах куда больше воды, чем в среднем содержат небесные тела в пределах нашей Солнечной системы", - заявил второй соавтор работы Цзинь Цзилян.

В 2005 году японский зонд "Хаябуса" провел три недели на орбите Итокавы, который, как принято считать, возник в ходе зарождения Солнечной системы. Затем аппарат приземлился на поверхность астероида, взял там образцы грунта, а в 2010 году доставил их обратно на Землю.

Итокава состоит преимущественно из минералов, богатых кремнием, и принадлежит к одному из самых распространенных типов астероидов в Солнечной системе. Ученые полагают, что он откололся от более крупного объекта в результате столкновения с другим небесным телом.

Сейчас в космосе работает другой японский космический зонд - "Хаябуса-2". В сентябре прошлого года, спустя три с половиной года после запуска, он достиг своей цели, долетев до астероида Рюгу, который по форме напоминает юлу.

Изучив астероид, зонд выстрелил в него медным стержнем, оснащенным зарядом взрывчатки, отошел на безопасное расстояние и подорвал заряд. Собранные образцы грунта, образовавшиеся при взрыве, еще предстоит доставить на Землю для изучения.-0-