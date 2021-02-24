Получай! Грузовик "бросил снежок" на трассе в США (Видео)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрут водителя из США пролегал по одной из трасс в штате Теннесси, когда ему на пути повстречался грузовик.

Мужчина за рулем легковушки спокойно ехал в своей полосе, вокруг стоял теплый денек, дорога сухая и ни единой кучки снега на земле. Вот только у грузовика, к которому приближался автолюбитель, были другие планы.

Теплое солнце пригрело крышу фургона, однако там еще затаилась зима. В какой-то момент большой кусок снега прилетает прямо в лобовое стекло авто жителя США. Не хватало только крика: Получай! Благо, все обошлось и водитель остановился на обочине. Ему не потребовалась помощь, а вот автомобиль придется ремонтировать. -0-