Получай, негодница! Схватку кота с собственной лапой записали на видео

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США любит записывать ролики с участием своей маленькой кошки, которая не перестает удивлять.

В очередной раз девушка заметила, как ее питомиц отдыхает на кровати, однако что-то было не так. Когда женщина присмотрелась, то поняла: кота атакует собственная лапа, живущая своей жизнью.

Разумеется, пушистик не стал мириться с неожиданным противником и совершил дерзкую атаку, укусив как можно сильнее. Этот момент не только повеселили хозяйку кота, но и тысячи юзеров сети, которые посмотрели видео после публикации на YouTube.-0-