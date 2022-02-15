Польза грецких орехов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О пользе грецкого ореха можно говорить бесконечно. Из всех орехов именно он считается одним из наиболее полезных. В нем содержится огромное количество питательных микроэлементов и витаминов.

Грецкий орех – плод одноименного дерева семейства ореховые. Дерево грецкого ореха имеет толстый ствол высотой в 10-30 метров и широкую крону диаметром до 20 метров. Растения, выросшие из семени, начинают плодоносить через 10-12 лет. Те деревья, которые выросли из саженцев, начинают плодоносить через 1-2 года после посадки. Плоды этого растения созревают в сентябре-октябре.

Грецкий орех покрыт зеленой кожурой, которая во время зрелости высыхает и лопается, а также твердой скорлупой, которая не раскрывается самостоятельно. Внутри нее находится ядро – съедобная часть.

Грецкий орех: польза

В грецких орехах содержится самое высокое содержание антиоксидантов по сравнению с другими видами орехов.

Жирные кислоты, входящие в состав плодов, способствуют улучшению памяти и обладают седативным эффектом. Употребление этого продукта ограждает организм от стрессов и нервного напряжения.

В 100 гр грецких орехах содержится практически суточная доза марганца, который обеспечивает поддержку когнитивных функций человека (мышления, памяти, речи).

Медь, содержащаяся в грецких орехах, является незаменимым веществом для здоровья сосудистой системы, так как данный микроэлемент участвует в образовании эластина, являющегося важной частью сосудов. Также вместе с железом она принимает участие в образовании эритроцитов – красных клеток крови.

Всего 50 гр съеденных грецких орехов восполнят суточную норму кремния, необходимую человеку. Этот микроэлемент имеет множество полезных свойств. Например, кремний улучшает усвояемость более 70% необходимых организму элементов (фосфор,марганец,фтор, натрий, молибден, натрий, хлор, кобальт, алюминий и др.) Также он способствует всасыванию кальция и стимулирует рост костей. Кроме того кремний - основной структурный элемент, обеспечивающий четкость и слаженность управления работой всех органов со стороны нервной системы.

В грецких орехах содержится большое количество кобальта, основной задачей которого является усиление внутри организма кровообразовательного процесса. Также этот микроэлемент необходим для регулирования уровня содержания глюкозы в крови.

Употребление грецких орехов приводит к увеличению липопротеидов высокой плотности которые называют "хорошим холестерином"), снижению уровня "плохого холестерина", нормализации микрофлоры в кишечнике.

Наличие в грецких орехах витаминов группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9) способствует полноценному протеиновому обмену в организме, а также стимулирует работу головного мозга.

КБЖУ

Пищевая ценность (на 100 г продукта):

Калории - 656 Ккал.

Белки – 16,2 г.

Жиры – 60,8 г.

Углеводы – 11,1 г.

В 100 гр грецких орехов содержится 4 гр воды и 6,1 гр клетчатки.

Еще данный продукт богат витаминами и минералами:

Витамин А – 8 мкг

b-car – 0,05 мг

Витамин В1 (тиамин) – 0,39 мг

Витамин В2 (рибофлавин) – 0,12 мг

Витамин В4 (холин) – 39,2 мг

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,82 мг

Витамин В6 (пиридоксин) – 0,8 мг

Витамин В9 (фолаты) – 77 мкг

Витамин С (аскорбиновая кислота) – 5,8 мг

Витамин Е (альфа-токоферол) – 2,6 мг

Витамин Н (биотин) –2,6 мкг

Витамин К (филлохинон) – 2,7 мкг

Витамин РР (никотиновая кислота) – 4,8 мг

Калий – 474 мг

Кальций – 89 мг

Кремний – 60 мг

Магний – 120 мг

Натрий – 7 мг

Фосфор – 332 мг

Хлор – 25 мг

Железо – 2 мг

Йод – 3,1 мкг

Кобальт – 7,3 мгк

Марганец – 1,9 мг

Медь – 527 мкг

Молибден – 3,93 мкг

Селен – 4,9 мкг

Фтор – 685 мкг

Хром – 0,6 мкг

Цинк – 2,57 мг

Вред грецких орехов

Грецкие орехи – достаточно калорийный продукт. Употребление их в большом количестве может привести к набору веса. Высокое содержание в них масла может спровоцировать диарею.

Аллергия на грецкие орехи входит в число самых часто встречающихся пищевых реакций немедленного типа. Большое количество трудноусвояемого для организма в орехах белка, может спровоцировать стремительное развитие аллергии.

Окончательное формирование иммунной защиты у человека происходит к 7 годам. Именно поэтому с особой осторожностью стоит употреблять грецкие орехи детям в возрасте от 3 до 7 лет, а также кормящим матерям.

Для людей с заболеваниями кожи (псориаз, нейродермит, экзема) употребление грецких орехов нежелательно, так как это может спровоцировать переход болезни в активную форму.

Сколько грецких орехов можно есть в день?

Грецкие орехи обладают высокой калорийностью (более 600 ккал на 100 гр продукта). Исходя из этого, рекомендуемая дневная норма употребления грецких орехов 30-60 гр (максимум 100 гр).

Приблизительный вес ядер грецких орехов:

30 грамм ядер грецких орехов - это 3-5 орехов в скорлупе.

50 грамм ядер грецких орехов - это 5-7 орехов в скорлупе.

100 грамм ядер грецких орехов – это 10-15орехов в скорлупе.

Польза грецких орехов для женщин

Содержание витамина Е в грецких орехах положительно влияет на здоровье кожи: делает ее гладкой, упругой и предотвращает сухость.

Клетчатка, а также белки и жиры, входящие в состав продукта, придают ощущение сытости. Именно поэтому "перекусив" небольшой порцией орехов можно утолить голод и не переедать. Благодаря этому свойству грецкие орехи входят в состав многих диет.

В грецких орехах содержатся фитостеролы — растительные вещества, которые способствуют регулированию уровня эстрогена в организме человека, а также замедлению роста раковых клеток за счет блокировки рецепторов эстрогена.

Медь, входящая в состав орехов, укрепляет стенки сосудов, участвует в процессе формирования коллагена, синтезе гормонов и их нормализации.

Полезным для женщин продуктом грецкий орех можно назвать еще благодаря железу, содержащемуся в нем. Оно предотвращает анемию, способствует укреплению волос и ногтей.

Польза грецких орехов для мужчин

Ядра грецких орехов содержат в себе цинк, кальций и магний – эти микроэлементы представляют особую ценность для мужчин. Они способствуют повышению синтеза мужского полового гормона. Употребление грецких орехов положительно влияет на потенцию.

Кроме того, благодаря содержанию витаминов группы В, употребление грецких орехов повышает количество энергии в организме. Эфирные масла и клетчатка, содержащиеся в орехах, мгновенно восстанавливают физические силы после переутомления.

Польза грецких орехов для детей

В грецких орехах есть много полезных витаминов и микроэлементов, важных для хорошего развития детского организма. Важно помнить, что орехи могут спровоцировать аллергию, поэтому рекомендуется вводить их в детский рацион не ранее 3 лет. Самый оптимальный возраст, с которого стоит начинать регулярно употреблять в пищу грецкие орехи – 7 лет.

В грецких орехах содержатся жирные кислоты, без которых не может обойтись растущий организм. Добавление этого продукта в рацион ребенка способствует укреплению иммунной системы, улучшению работы мозга, сердечно - сосудистой системы и ЖКТ.

Витамин С, содержащийся в продукте, жизненно важен для ростовых процессов. В высокой концентрации аскорбиновая кислота обнаруживается в иммунных клетках, а за счет этого стимулирует иммунитет.

Никотиновая кислота, входящая в состав орехов, способна улучшить водно-солевой обмен веществ, а также обмен в клетках нервной ткани.

Добавление в рацион ребенка грецких орехов улучшит умственное развитие и обеспечит его хорошее эмоциональное и физическое самочувствие.

Можно ли грецкие орехи худеющим?

В 100 гр грецкого ореха содержится 1,9 мг марганца (суточная норма для человека – 2 мг). Дефицит этого микроэлемента приводит к повышенному риску ожирения и нарушению жирового и углеводного обменов. Потому грецкие орехи зачастую входят в состав различных диет.

Но не стоит забывать о высокой калорийности продукта. Главное при его употреблении соблюдать меру и не есть его в неограниченном количестве.

Несмотря на пользу грецких орехов, для достижения положительного результата при похудении следует придерживаться нескольких простых правил:

1. Перед началом "ореховой" диеты стоит проконсультироваться с врачом.

2. Не стоит употреблять грецкие орехи на пустой желудок. Лучше всего перед этим "перекусить" овощами или фруктами.

3. Необходимо "запивать" орехи соком или водой.

4. Лучше всего употреблять орехи в первой половине дня (орехи, съеденные в утренние часы, надолго зарядят организм энергией).

Как выбрать грецкие орехи?

Орехи продаются в двух видах: в скорлупе и очищенные.

Грецкие орехи бывают разных сортов. Лучше всего выбирать те, у которых скорлупа имеет продолговатую овальную форму – у них наполненные ядра и они хорошо раскалываются. Орехи круглой формы чаще всего имеют ядра, которые сложно достать.

Внешний вид скорлупы – тоже немаловажный фактор, при выборе орехов. Она должна быть без трещин или пятен. Если на вес орехи в скорлупе кажутся слишком легкими, скорее всего внутреннее содержимое в них пересохло. Перед покупкой можно потряси орех. Если слышно, как содержимое сильно болтается в скорлупе – это также говорит о том, что он высох. Кроме того, если орех кажется слишком тяжелым, вероятно ядро в нем еще не дозрело.

Очищенные грецкие орехи должны быть однородного светло-желтого цвета, без темных пятен и без неприятного запаха. Если их оболочка темно-коричневого цвета, значит орехи уже несвежие. Если в упаковке вы нашли хотя бы несколько потемневших или с плесенью ядер – от покупки стоит отказаться вовсе. Если из расколотого ореха вырывается сухое "облако", значит есть его ядро не безопасно. Скорее всего, внутри скорлупы есть споры плесени.

Как правильно хранить грецкие орехи?

В скорлупе грецкие орехи, правильно высушенные, можно хранить до трех лет. Ядра ореха, вынутые из скорлупы можно хранить в холодильнике (до полугода), либо в морозильной камере (до 1 года).

Для хранения в скорлупе орехи необходимо предварительно высушить. Для этого нужно расстелить пергаментную бумагу (лучше всего на солнце), разложить на ней орехи, которые следует оставить на 5-6 недель.

Очищенные грецкие орехи, продающиеся в магазинах в упаковке, как правило проходят пастеризацию, за счет чего срок их хранения увеличивается. Если же орех очищен от скорлупы в домашних условиях, его съедобное ядро при комнатной температуре долго держать не рекомендуется.

Хранят ядра грецких орехов в стеклянной или керамической таре. Также можно поместить продукт в мешочки из натуральной ткани. Заготовку лучше всего расфасовывать по 300-500 грамм (не более).

В холодильнике в больших количествах грецкие орехи можно хранить в стеклянных бутылках или больших банках. При этом посуда должна быть стерильной. В морозильной камере орехи удобнее хранить в специальных полиэтиленовых пакетах. При этом желательно, чтобы упаковка была герметичной (нельзя, чтобы внутрь проникали посторонние запахи или влага). Повторная заморозка грецких орехов не допускается.

Кроме холодильной и морозильной камеры орехи также можно поместить в темную кладовую или погреб вдали от сильно пахнущих продуктов.

Как расколоть грецкие орехи?

Перед тем, как достать ядра из орехов в скорлупе, их нужно тщательно помыть, чтобы пыль и грязь не попали на съедобную сердцевину. Для этого нужно залить орехи кипятком и оставить на 20-30 минут, затем тщательно высушить. Далее существует несколько способов, как достать из ореха съедобную сердцевину:

1. Можно вставить кончик ножа в стык между двух частей скорлупы и аккуратно повернуть его до раскалывания. При таком способе ядро чаще всего остается целым, однако есть вероятность поранить руки.

2. Можно расколоть орех при помощи кухонного молотка, ударив по нему несколько раз с разных сторон. Если предварительно завернуть орех в ткань или тонкое полотенце, то при ударе скорлупа не будет разлетаться в разные стороны и звук ударов молотка будет тише. Чтобы расколов орех, сердцевина его осталось целой, нужно класть его под удар не "ребром" вверх, а "ребрами" по бокам.

3. Для раскалывания орехов можно применять специальные щипцы. Но при таком способе есть минусы: сердцевина ореха редко остается целой.

4. Если нет специальных инструментов под рукой, можно использовать плоскогубцы. Но при этом методе раскалывания скорлупа чаще всего трескается на много кусочков и разлетается в разные стороны.

5. Самый лучший способ достать содержимое грецкого ореха – использовать конусный орехокол. Необходимо положить орех в "чашечку" и сдвинуть ручки устройства. При таком методе плод раскалывается очень легко и нет риска поранить руки.

Если у орехов слишком твердая скорлупа, можно сперва замочить их в горячей воде в течение получаса, подсушить, а затем использовать любой из вышеприведенных способов.

Жареные или сырые?

Грецкие орехи лучше всего употреблять в сыром виде, так как в них сохраняются все полезные витамины и микроэлементы. Но жареные орехи немного вкуснее сырых.

Перед термической обработкой нужно помнить, что температура обжаривания должна быть невысокой, так как при неправильной тепловой обработке в орехах образуются свободные радикалы. Длительная жарка приведет к тому, что вкус у плодов станет горьковатым.

Для того, чтобы пожарить грецкие орехи в духовке, необходимо выложить ядра на противень, застеленный пергаментной бумагой, поместить их в разогретый духовой шкаф с температурой 180 градусов на 10 минут. Затем следует достать противень, перемешать орехи и снова поставить в духовку еще на 5-10 минут. За это время орехи подсохнут и приобретут приятный аромат и вкус.

Для того, чтобы пожарить грецкие орехи в микроволновке, их нужно насыпать в стеклянную миску, предназначенную для СВЧ печи. Затем поставить емкость в микроволновку и готовить на максимальной мощности 1 минуту. Далее нужно достать посуду и перемешать орехи, затем еще раз поставить в микроволновку на 1 минуту.

Чтобы приготовить орехи на сковороде, сперва ее нужно разогреть на медленном огне. Затем нужно насыпать в нее плоды и постоянно перемешивать во время обжаривания. Примерно через 5-7 минут орехи слегка потемнеют и приобретут аромат – это и будет признаком того, что они готовы.

С чем чаще всего этот продукт употребляют

Кроме того, что грецкие орехи едят в качестве ",перекуса" как самостоятельный продукт, их добавляют в большое количество разнообразных блюд. Самые распространенные из них:

1. На завтрак с кашей или овсяными хлопьями.

2. В качестве "заменителя мяса" в салатах или гарнирах.

3. В составе десертов (творожная паста, мусс, мороженое).

4. В выпечке (пироги, печенья, булки).

5. В составе различных соусов.

Интересные факты о грецких орехах

1. Несмотря на то, что орех называется "грецким", страной его происхождения принято считать не Грецию, а Малую и Среднюю Азию.

2. В Америке существует праздник "Национальный день грецких орехов", который отмечается 17 мая ежегодно.

3. В эпоху Ренессанса многие художники использовали в составе красок масло грецкого ореха. Леонардо да Винчи описывал рецепт изготовления таких красок в своем "Трактате о живописи".

4. Максимальную пользу организму грецкий орех принесет, если будет тщательно разжеван. Именно из полностью растертого ядра можно получить все витамины и микроэлементы, содержащиеся в нем.

5. Лес Арсланбоб, растущий в Киргизии – самый большой ореховый лес в мире. Растительность располагается в горах Ферганского и Чаткальского хребтов на высоте до 2000 метров. На его площади растут многочисленные деревья миндаля, фисташки, груш и многие другие. Кроме того, значительную часть леса занимают деревья грецкого ореха, возраст которых превышает тысячу лет, каждое из которых приносит от 200 до 400 килограмм плодов в год.

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