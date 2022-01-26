Польза квашеной капусты

Квашеная капуста – удивительное блюдо. Полезных свойств в нем в несколько раз больше, чем в свежей белокочанной капусте, из которой оно приготовлено. Делают эту витаминную закуску методом ферментации. В процессе закваски бактерии превращают сахар в молочную кислоту. Благодаря активности бактерий капуста насыщается органическими кислотами и другими полезными веществами. Молочная кислота – естественный природный консервант, который увеличивает срок хранения капусты (до 10 месяцев), а также придает ей кислый вкус.

Впервые ферментировать капусту начали около 200 лет назад в Китае. Сегодня это блюдо популярно во многих странах мира. Разные народы готовят эту пикантную закуску по-своему (солят целиком или нашинкованной; добавляют клюкву, черноплодную рябину, морковь, яблоки и другие плоды; используют тмин, укроп, лавровый лист и другие приправы).

Полезные свойства квашеной капусты сложно переоценить. Она содержит в себе много витаминов и микроэлементов, имеет маленькую калорийность и большой срок хранения. Кроме того, ее очень просто готовить и можно добавлять в десятки различных блюд.

КБЖУ

Пищевая ценность (на 100 г продукта):

Калории –23 ккал

Белки – 1.8 г

Жиры –0.1 г

Углеводы – 3 г

Квашеная капуста состоит на 60 процентов из углеводов, на 36 – из белков и всего на 4 процента - из жиров. В 100 г этого продукта содержится 89 грамм воды и 2 грамма клетчатки.

Еще данный продукт богат витаминами и минералами:

Витамин А – 1 мкг

B-car –0,008 мг

Витамин В1 (тиамин) – 0,02 мг

Витамин В2 (рибофлавин) – 0,02 мг

Витамин В4 (холин) – 10,4 мг

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,093 мг

Витамин В6 (пиридоксин) – 0,13 мг

Витамин В9 (фолаты) – 24 мкг

Витамин С (аскорбиновая кислота) – 30 мг

Витамин Е (альфа-токоферол) – 0,1 мг

Витамин К (филлохинон) – 13 мкг

Витамин РР (никотиновая кислота) – 0,6 мг

Калий – 300 мг

Кальций – 48 мг

Магний – 16 мг

Натрий – 930 мг

Фосфор – 31 мг

Железо – 0,6 мг

Марганец – 0,151 мг

Медь – 96 мкг

Селен – 0,6 мкг

Фтор – 7 мкг

Цинк – 0,19 мг

Польза квашеной капусты

Процесс ферментации капусты создает условия для роста так называемых "полезных" бактерий, которые очень важны для работы желудочно-кишечного тракта.

Молочная кислота, которая является продуктом распада глюкозы и образуется во время закваски, необходима для обогащения мышечной ткани сердца. Также она участвует в процессе образования глюкозы в организме человека. Кроме того, молочная кислота является значимым компонентом для обменных процессов, мозга, работы мышц и нервной системы.

Органические соединения, имеющие кислотную природу, которые содержатся в квашеной капусте, участвуют в процессе метаболизма жиров. Таким образом, ее употребление способствует усилению скорости выведения продуктов обмена из организма.

Клетчатка, входящая в состав квашеной капусты, снижает уровень "плохого" холестерина в организме. Кроме того, она чистит сосуды от осевших липопротеинов низкой плотности, предотвращает образование холестериновых бляшек. Регулярное употребление квашеной капусты предотвращает развитие кардиологических болезней.

Большую пользу организму приносят и другие микроэлементы, содержащиеся в квашеной капусте. Так, например, кальций положительно влияет на плотность костной ткани. Марганец участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, тем самым предотвращает развитие атеросклероза. Кроме того, марганец необходим для образования гемоглобина и эритроцитов. Медь входит в состав соединений, которые транспортируют железо в ткани. Благодаря меди наши кровеносные сосуды принимают правильную форму, долго оставаясь прочными и эластичными.

Из-за высокого содержания витамина С, употребление квашеной капусты является хорошей профилактикой авитаминоза. Аскорбиновая кислота необходима в первую очередь для синтеза коллагена, который является главным составляющим соединительной ткани организма. Витамин С содержится во многих фруктах, ягодах и зелени, однако многие из них растут только в теплую пору года. Квашеная капуста проста в приготовлении и имеет долгий срок хранения. Именно поэтому данное блюдо особенно ценно в осенне-зимний период.

Вред (противопоказания) к употреблению квашеной капусты

Содержащаяся в квашеной капусте клетчатка и бактерии могут раздражать слизистую органов пищеварения. Поэтому этот продукт не рекомендовано употреблять людям с заболеваниями почек или желудочно-кишечного тракта (при гастрите, язве желудка, панкреатите).

Также квашеную капусту не стоит есть при метеоризме, так как она увеличивает газообразование. По этой же причине кормящим матерям в первые месяцы после родов стоит ограничить употребление квашеной капусты, чтобы избежать возникновения колики у младенцев.

Как известно, соль задерживает лишнюю жидкость в организме, вследствие чего у человека повышается нагрузка на сердце. Квашеная капуста – достаточно соленое блюдо, поэтому от него стоит отказаться людям, страдающим гипертонией. Также чрезмерное употребление соли может вызвать появление отеков, а также спровоцировать развитие почечной, сердечной или печеночной недостаточности.

Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушением солевого обмена в организме, можно есть квашенную капусту в небольшом количестве, но в таком случае стоит ограничить употребление других соленых продуктов.

Сколько можно есть в день

Квашеная капуста богата полезными микроэлементами. Чтобы этот витаминный продукт приносил организму только пользу, стоит употреблять его в умеренных количествах. Суточная норма квашеной капусты для взрослого человека составляет 150-200 грамм в день.

Польза квашеной капусты для женщин

Натрий, находящийся в квашеной капусте, способствует нормализации водно-солевого обмена в организме. При достаточном употреблении этого элемента уменьшается вероятность возникновения отеков, которым подвержены в основном женщины.

Квашеная капуста богата витамином С, который предупреждает преждевременное старение клеток и тканей организма, а также он укрепляет иммунитет.

Магний, содержащийся в витаминном продукте, участвует в синтезе соединительной ткани и коллагена. Употребление квашеной капусты способствует сохранению красоты и упругости кожи.

Важно отметить, что сок квашеной капусты, полученный в процессе ферментации овоща, как и сам овощ, имеет много полезных свойств. В частности, его часто используют для улучшения состояния волос и кожи. Например, если втирать сок квашеной капусты в корни волос, то они обретут красивый блеск и пышность.

Польза квашеной капусты для мужчин

Аскорбиновая кислота, которая имеется в квашеной капусте в большом количестве, положительно влияет на мужскую потенцию. Этот элемент обеспечивает эластичность сосудов и улучшает кровообращение. Кроме того, регулярное употребление витамина С способствует образованию дофамина, дефицит которого влечет за собой снижение работоспособности и быстрой утомляемости.

Кроме того, квашеная капуста снимает раздражительность и повышает устойчивость организма к стрессам.

Квашеный овощ полезен еще тем, что содержит в себе калий, который играет немаловажную роль в синтезе мышечного белка, необходимого для правильного развития, адаптации и восстановления мышц. Квашеную капусту рекомендуют употреблять при повышенной физической активности. Полезные свойства овоща снимают боль в мышцах, помогают выдерживать большие нагрузки.

Польза квашеной капусты для беременных и детей

Как блюдо влияет на детей?

В раннем возрасте рекомендуется детям данный продукт не употреблять. Квашеная капуста может стать причиной повышенного газообмена, это может спровоцировать рези в желудке и диарею. Кроме того, у этого продукта существует ряд противопоказаний, в связи с этим минимальный возраст, когда можно знакомить ребенка с новым блюдом – не ранее 3 лет.

Вводить в детский рацион квашеную капусту нужно постепенно, начиная с 30 грамм.

Суточная норма для ребенка – не более 100 грамм квашеной капусты.

Стоит ли употреблять ее худеющим?

Квашеная капуста – продукт, который используют во многих диетах, так как в нем содержится разнообразные витамины и микроэлементы, а также он низкокалорийный.

Витаминная закуска также нормализует обмен липидов, холестерина, глюкозы, что способствует уменьшению жировой ткани.

Клетчатка, входящая в состав квашеной капусты, способна хорошо впитывать жидкость. Достигая желудка, она разбухает и тем самым создает ощущение сытости и таким образом избавляет на длительное время от чувства голода.

В состав квашеной капусты входят такие микроэлементы, как калий и марганец. Калий помогает выводить шлаки из организма, а марганец входит в состав ферментов печени, выводящие токсичные продукты обмена веществ. Употребление квашеной капусты способствует "очищению" организма в целом.

Домашнего приготовления или из магазина

В составе квашеной капусты, приготовленной дома, можно не сомневаться. Хозяйка сама контролирует пропорцию ингредиентов и следит за качеством используемых продуктов.

В составе магазинного продукта нельзя быть уверенным на сто процентов, так как иногда производители добавляют в капусту консерванты, о которых не пишут в составе. Также, приобретая квашеный овощ на рынке или в магазине, нельзя быть уверенным в качестве продукта (были ли нарушены нормы приготовления, какой свежести овощи были использованы).

Однако, если готовить капусту дома, нужно помнить важные правила.

1.Превышение температуры на этапе брожения приводит к росту вредных бактерий и грибов.

2. Нельзя использовать йодированную соль, так как под воздействием этого элемента капуста становится мягкой и быстро темнеет.

3. Если капусту убрать в холодильник до завершения брожения, она приобретет неприятный запах.

4. Плохо пахнущая, потемневшая или с неприятным привкусом капуста свидетельствует о том, что продукт испорчен и его есть опасно.

Как выбрать квашеную капусту

Приготовление квашеной капусты – достаточно несложный процесс, однако он требует немало времени, так как процесс брожения происходит небыстро. Для тех, кто хочет сэкономить силы и время, хорошим вариантом станет покупка этого продукта в магазине или на рынке.

При покупке важно обратить внимание на состав капусты. В нем не должно быть уксуса и лимонной кислоты. Эти компоненты увеличат кислотность блюда, что негативно может сказаться на органах желудочно-кишечного тракта.

Важно оценить внешний вид капусты: она должна быть светло-золотистого цвета без пятен и других признаков плесени.

Также необходимо проверить герметичность упаковки. Если крышка контейнера вздута либо прилегает неплотно, это может свидетельствовать о том, что ее неправильно хранили и продукт испорчен.

Если вы покупаете капусту на рынке, лучше, если ее при вас продавец достанет из кадки.

Не стоит приобретать заранее расфасованный продукт.

Если при покупке капусты можно ее продегустировать, стоит отдать предпочтение овощу, который хрустит на зубах. Слишком мягкая капуста говорит о том, что ее неправильно приготовили либо она уже давно хранится. Если на вкус капуста слишком твердая, это может быть признаком того, что ее предварительно обливали кипятком, а значит части полезных веществ в ней уже нет.

Следует помнить: чем крупнее нарезана капуста, тем больше в ней сохранилось витаминов.

Как правильно хранить квашеную капусту

Оптимальная температура для хранения квашеной капусты – около 0 градусов. В теплом месте в продукте начнется процесс брожения, в более холодном – капуста замерзнет.

Лучше всего квашеную капусту хранить в деревянной или стеклянной посуде. Эмаль, полиэтилен, пластик – эти материалы не пригодны для длительного хранения.

Важно следить за уровнем жидкости в капусте. Если в емкости будет мало рассола, то овощ начнет быстро темнеть и портиться.

Чаще всего данный продукт употребляют

Существует большое количество блюд с использованием квашеной капусты. Самые популярные:

Щи из квашеной капусты

Бигос (блюдо из квашеной капусты и мяса готовится с добавлением копченой колбасы, сала, а также красного вина, томатов и различных пряностей)

Солянка из квашеной капусты

Тушеная квашеная капуста (капусту чаще всего тушат с грибами, тыквой, мясом, картофелем, копченостями, черносливом и др.)

Запеканка из квашеной капусты (запекают капусту с фаршем, беконом, курицей, уткой, рисом, картофелем, баклажанами, сладким перцем и др.)

Жаренная квашеная капуста

Винегрет

Салаты

Пирожки

Оладья

Котлеты

Голубцы

Вареники

Пироги

Способы приготовления квашеной капусты

Способ с водой

Белокочанную капусту следует тщательно помыть, высушить, затем нашинковать. Для вкуса можно добавить морковь. Для этого следует также помыть овощ, очистить от кожуры и натереть на "крупной" терке. На 1 килограмм капусты нужно взять 100 грамм моркови.

Нашинкованные овощи необходимо тщательно перемешать и "перетереть" в руках (для того, чтобы капуста лучше выделяла сок во время брожения).

Затем следует плотно "уложить" смесь овощей в стеклянную 3-литровую банку. Также для придания особого вкуса капусте можно добавить ягоды или приправы (например, на 3-литровую банку примерно 50 грамм клюквы или 1 чайную ложку тмина).

Далее в банку необходимо добавить соляной раствор (на 1 литр воды – 2 столовые ложки соли). Воду следует заливать до верха емкости, которую предварительно лучше поставить в большую миску. В процессе того, как банка будет наполняться соляным раствором, необходимо периодически протыкать капусту длинной деревянной палочкой, чтобы вода равномерно заполнила все пространство.

Затем следует прикрыть банку марлевой тканью и оставить на 3-4 дня в теплом месте комнатной температуры. В течение этого времени необходимо 2 раза в день (утром и вечером) снимать ткань и протыкать длинной деревянной палочкой капусту до дна банки. Это нужно для того, чтобы из нее выходил углекислый газ, который будет образовываться в ходе ферментации, а также, чтобы капуста не была горькой на вкус.

Когда капуста будет готова, банку нужно плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Перед тем, как хранить продукт, можно добавить в него немного сахара. Для этого следует слить всю жидкость из банки и, перемешав ее с половиной стаканом сахара, залить обратно.

Способ без воды

Белокочанную капусту нужно тщательно помыть, высушить и нашинковать. Для вкуса можно добавить морковь. Овощ нужно помыть, очистить от кожуры и потереть его на "крупной" терке. На 1 килограмм капусты следует взять 100 грамм моркови.

Далее необходимо перемешать и равномерно посолить капусту и морковь (взять нужно на 1 килограмм овощей – 1 столовую ложку соли). Важно помнить, что нельзя использовать йодированную соль! Затем капусту и морковь следует "перетереть" в руках, чтобы во время брожения капуста выделила больше сока.

Готовую смесь необходимо плотно "уложить" в кастрюлю или бочку. Сверху ее нужно накрыть плоской тарелкой диаметром чуть меньше крышки от кастрюли либо круглой деревянной доской. Сверху следует обязательно положить гнет (тяжелый предмет), например, 3 литровую банку с водой или камень. Затем нужно оставить капусту в таре на 3-4 дня при комнатной температуре.

2 раза в день (утром и вечером) обязательно нужно снимать гнет и протыкать длинной шпажкой капусту до дна банки для того, чтобы из нее выходил углекислый газ, который будет образовываться в ходе ферментации, а также, чтобы капуста не была горькой на вкус.

Необходимо отметить, что, если капуста в процессе закваски дает мало сока, можно долить в нее воды (пол чайной ложки соли на стакан воды).

Когда капуста будет готова, ее из кастрюли (или бочки) следует переложить в 3-литровую стеклянную банку и залить рассолом (предварительно в жидкость можно добавить пол стакана сахара по желанию). Банку нужно плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник.

Полезные советы при закваске капусты

Важно понимать, что время готовности капусты в первую очередь зависит от ее объема и тары, в которой она будет подвержена ферментации. Готовый продукт можно определить по рассолу (соку, который будет выделять овощ все это время). Если жидкость перестала пениться и приобрела более светлый цвет, чем была раньше, значит продукт готов. Также капусту можно пробовать: в готовом виде она должна иметь кисловато-соленый вкус и хрустеть на зубах.

Если в процессе закваски у вас осталась лишняя жидкость, то лучше ее не выливать, а хранить в отдельной емкости в холодильнике. Она может пригодиться на случай, если в банке будет оставаться мало рассола в период, когда капусту начнут есть.

Если капуста получилась слишком кислая – ее нельзя промывать водой (иначе она потеряет все полезные свойства). Ее можно положить на дуршлаг и подождать, пока сок с нее стечет. Затем в тарелку можно добавить немного сахара.

Перед подачей на стол в квашеную капусту можно добавить нашинкованный репчатый лук и полить ее нерафинированным растительным маслом.

Интересные факты о квашеной капусте

Квашеная капуста в несколько раз полезнее, чем свежий овощ. В ней намного больше витаминов и антиоксидантов, а также в разы увеличивается срок хранения в отличие от капусты в свежем виде.

Именно квашеная капуста раньше спасала людей от авитаминоза и цинги. Она входила в рацион всех мореплавателей, которые отправлялись в длительные путешествия.

В театральной среде существует понятие "театральный капустник" - когда актеры встречаются в неформальной обстановке и делают шуточное представление для своих коллег. Такое необычные название берет корни из традиции, которая зародилась на Руси. Ранее женщины и девушки в Российских губерниях поздней осенью собирались большими группами в одном доме для шинковки и квашения капусты, так как заготавливали на зиму этот овощ в больших количествах,а одной хозяйке справиться с такой задачей было не под силу.

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