Пользователь Twitter показал, что бывает, если повернуться к тигру спиной

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчик вместе с отцом пришли в зоопарк Дублина и едва не стали добычей тигра, сообщает Mirror.

Ребенок захотел сделать фото на фоне тигра, который находился за прочным стеклом. Юный посетитель несколько раз оглянулся, чтобы занять позицию для снимка, но в этот момент животное решило атаковать ребенка.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) 22 декабря 2019 г.

К счастью, стекло выдержало, но мальчик не на шутку перепугался. В свою очередь, взрослых посетителей зоопарка такое действие тигра только повеселило. Интересно, смеялись ли бы они так же, если стекла не было бы?

Ролик в сети стал вирусным, а в комментариях множество пользователей принялись писать о похожих случаях. Кто-то смеется над роликом, но нашлись и те, кто посочувствовал тигру.-0-