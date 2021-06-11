Пользователи были загипнотизированы падением песка - на это можно смотреть бесконечно! (Видео)

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Reddit можно встретить много самых разнообразных роликов, однако один из них буквально загипнотизировал людей.

В социальной сети люди делятся самыми обычными вещами, но бывают и такие видео, на которые можно смотреть бесконечно. Очередными подобными кадрами поделился один из юзеров и сразу привлек внимание людей.

Молодой человек был в пустыне и включил камеру, а после ногами заставил падать песчаную дюну. Кадры загипнотизировали пользователей, а также они отметили, что видео очень успокаивает. Поэтому остановитесь, сделайте глубокий вдох и посмотрите, как умиротворенно падает песок. Наслаждайтесь!