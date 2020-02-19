Пользователи сети не прекращают обсуждать провальный фотошоп Анастасии Волочковой

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила в Instagram новый снимок и стала объектом шуток для пользователей сети.

Артистка поделилась несколькими снимками с праздника ее пиар директора, однако что-то пошло не так. Волочкова примерила короткое платье золотистого цвета, а также черные туфли с высоким каблуком. В целом внешний вид звезды порадовал пользователей Instagram, но только до того момента, пока они не взглянули на лицо знаменитости.

Анастасия Волочкова, по всей видимости, решила прибегнуть к фотошопу, но очень перестаралась. Звезда слишком сильно вытянула себе лицо, а изменения на снимке заметны невооруженным глазом. Такой провал у многих подписчиков балерины вызвал испанский стыд, однако большинство из них просто не смогли смотреть на снимок без смеха. -0-

Фото из Instagram