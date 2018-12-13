Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях набирает популярность снимок, сделанный в Аддис-Абебе (столица Эфиопии). Многих пользователей он ставит у тупик. А все из-за оптической иллюзии.
Кажется, что мы видим две разные фотографии, которые просто-напросто склеили друг с другом. На самом деле – это одно фото. Разгадка заключается в перепаде света и тени, который и "разделил" картинку на две части.-0-
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