Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях набирает популярность снимок, сделанный в Аддис-Абебе (столица Эфиопии). Многих пользователей он ставит у тупик. А все из-за оптической иллюзии.

Кажется, что мы видим две разные фотографии, которые просто-напросто склеили друг с другом. На самом деле – это одно фото. Разгадка заключается в перепаде света и тени, который и "разделил" картинку на две части.-0-