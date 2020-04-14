Пользователи сети поражены "разговорами" скунсов – видео

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзер Twitter поделился в социальной сети кадрами, которые развеселили множество людей и дали ответ на вопрос: "Как звучат скунсы?".

На кадрах, снятых в канадском заповеднике, можно увидеть, как к велосипедисту подбегает семейство зверьков, а затем они начинают красноречиво общаться.

I cannot express to you how much you need to hear these tiny skunks sounding like gargling muppets pic.twitter.com/rEJw0vwI4s — Effie Seiberg (@effies) April 7, 2020

Сам твит приобрел популярность, и многие принялись строить предположения: на что похож звук? Одни считают, что скунсы звучат как персонажи "Маппет-шоу", а другие уверены, что "общение" животных больше напоминает злых уток.

Впрочем, кадры доказывают еще и то, что скунсы довольно дружелюбные ребята. Семейство внимательно осмотрело ноги велосипедиста, а затем спокойно отправились по своим делам.-0-