Пользователи выбрали самую красивую сестру Кардашьян - кто она?

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно одна из сестер Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и завоевала симпатию юзеров.

Прекрасная знаменитость предстала перед камерой в соблазнительном виде, который и подкупил юзеров. 41-летняя Кортни Кардашьян примерила привлекательное золотистое бикини и отправилась купаться в бассейне.

Новые фотографии так впечатлили юзеров, что те практически единогласно решили: Кортни - самая красивая сестра Кардашьян. Судить об этом можно по многочисленным восторженным комментариям, а впечатляющие снимки быстро собрали более 2,5 миллионов лайков. -0-