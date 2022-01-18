Помидоры, соления и еще целый список продуктов – диетолог рассказала, что провоцирует бессонницу

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу, сообщает РИА Новости.

К продуктам, которые могут стать причиной проблем со сном, относится мясо. Диетолог обратила внимание, что речь идет о жареном блюде или гриль. В этот список также попали помидоры, баклажаны, консервы, соления и сыр с плесенью. Перечисленные продукты содержат вещество, которое превращается в "гормон стресса", что может спровоцировать бессонницу.

Специалист также отметила, что регулярная нехватка сна снижает иммунитет, ухудшается общее состояние организма, появляется усталость.-0-

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