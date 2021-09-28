Помогите: дружба двух собак рассмешила до слез юзеров YouTube

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США сделал у себя дома уморительные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям YouTube.

Парень пояснил, что у него дома живет два песика - мопс и терьер. Животные не отличаются особой сообразительностью, однако просто обожают друг друга. Неудивительно, что хозяин часто становится свидетелем просто уморительных ситуаций.

В очередной раз американец смотрел телевизор дома, когда его мопс завалился на друга и прижал того. Причем, питомец не издавал и звука, ведь его друг заснул. Из-под тела мопса только виднеется мордочка терьера, в глазах которого отчетливо читается забавная просьба о помощи. Разумеется, юзеры были в восторге от кадров, ведь видео рассмешило многих до слез и собрало огромное число просмотров. -0-