"Помолодела": Лолита в новом образе "сбросила" десяток лет (Видео)

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Лолита поделилась в Instagram новым постом и впечатлила сеть.

Артистка приняла участие в модной фотосессии, для которой кардинально преобразилась. Лолита примерила стильный молодежный наряд, однако больше всего всех восхитила ее короткая темная прическа.

Пользователи отметили, что в новом образе Лолита "сбросила" десяток лет. Другие фолловеры звезды принялись писать комплименты в комментариях: "Прекрасно выглядишь", "Помолодела", "Отличный образ, сразу минус десять лет". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч просмотров. -0-