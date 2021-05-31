Поп-звезда показала свое подростковое фото, но без подсказок ее там не узнать

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно австралийская поп-звезда, которая разрывала чарты на стыке тысячелетий, поделилась в Instagram старым снимком и вызвала бурное обсуждение.

Поп-звезда опубликовала свое подростковое фото, на котором никто не смог узнать ее. Думаем, вы тоже не справились, однако на снимке запечатлена Кайли Миноуг, прославившаяся своими песнями.

Снимок привлек внимание юезров и фанатов звезды, ведь у той девушки из прошлого нет ничего общего с поп-звездой. Впрочем, это не помешало людям выразить в комментариях свое восхищение, что и помогло посту собрать десятки тысяч лайков. -0-