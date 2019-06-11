Пополнение в семье Александра Глеба: у него родилась дочь

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный белорусский футболист Александр Глеб стал отцом еще одной девочки. Об этом рассказала его супруга на своей странице в Instagram.
В семье уже растут две девочки, которые безумно рады появлению еще одной сестренки. Супруга футболиста Светлана Глеб подписала совместный снимок: "Две дочки хорошо, а три еще лучше. Вчера в нашей семье родилась еще одна принцесса!".
Семья радуется пополнению в семье, а вот знаменитый папа очень мечтал о наследнике. К слову, Александр Глеб воспитывает дочь своей супруги от первого брака, а в 2016 году Светлана родила ему девочку, которую назвали Александрой. -0-
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