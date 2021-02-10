Пополнение в семье: Елизавета II стала бабушкой девятого правнука в королевской семье

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У британской принцессы Евгении Йоркской родился мальчик, о чем сообщили общественности в Instagram королевской семьи.

Сын появился на свет девятого февраля и весит 3657 грамм. Имя малыша пока не называется, однако королеве Елизавете II уже сообщили, что у нее теперь есть еще один правнук. Ребенок стал одиннадцатым в очереди на престол.

Впрочем, мальчик не будет иметь королевских титулов из-за отца, который не королевского происхождения. Изменить это может вмешательство королевы. Муж Евгении - европейский бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк. В комментариях многие юзеры поздравили пару с рождением ребенка и пожелали малышу всего самого наилучшего. -0-