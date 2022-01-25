Попробуйте! Комаровский рассказал, как быстро и спокойно уснуть

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что может стать причиной бессонницы и рассказал, как можно эту проблему очень быстро решить.

Врач утверждает, что одной из главных причин, по которой люди не могут заснуть – холодные ноги. "Если ноги согреть, то вероятность того, что вы быстро и спокойно заснете – повышается в разы", - советует Евгений Комаровский.

По его мнению, радикальный способ согреться и решить проблему со сном – это просто надеть носки.-0-

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