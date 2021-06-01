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Калейдоскоп
01 июня 2021, 01:09

Попугаи нашли удобное место для отдыха и умилили сеть (Видео)

Фото PxHere
Фото PxHere

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Японии недавно опубликовала на YouTube видео со своими пернатыми питомцами, которые умилили сеть.

Хозяйка двух попугайчиков решила запечатлеть птиц, когда те нашли удобное место для отдыха. По ее словам, каждый раз, когда питомцам хочется спать, а в доме прохладно, то они выбирают удобное место. Попугаи залезают на шею девушки, где удобно и располагаются, а после укутываются длинными волосами человека.

Этот ролик умилил и повеселил юзеров сети, а когда появился второй попугай, то мало кому удалось сдержать улыбку. Неудивительно, что видео собрало десятки тысяч просмотров. -0-

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Теги
видео животные интернет птицы развлечения социальные сети Япония
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