Попугай дерзко залез на лису, пока та спала (видео)

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оказывается, лисы могут быть очень терпеливыми. В этом убедились все зрители ролика.

Хозяйке питомцев удалось снять на видео момент, когда фенек по кличке Тифани спит, лежа на подоконнике, а подошедший к нему попугай решает залезть на спину зверя.

Пользователей сети удивила реакция Тифани. Сначала лиса продолжала спать. Проснувшись же, она спрыгнула на пол вместе с птицей.

Подписчики охотно комментировали происходящее: "Тиффани терпеливая", "Так аккуратненько, технично стал на крепко спящую Тиффани! Вместе парировали вниз!", "Недолго лисичка спокойно лежала". -0-