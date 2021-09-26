Попугай научился плакать как ребенок, из-за чего у его хозяина начались проблемы (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США поделился забавным роликом в TikTok, который привлек внимание юзеров.

Американец пояснил, что у него постоянно возникают проблемы с прохожими, ведь те думают, что он грубо обращается с детьми. Это и не удивительно, ведь каждый раз, когда он проходит мимо с небольшой клеткой в руках, из нее доносится детский плачь.

Мужчина понял, что надо прояснить ситуацию и рассмешил сеть. Как оказалось, виной всему птица по кличке Нико. Хитрый попугай научился плакать как ребенок, из-за чего у его хозяина и начались проблемы. В ролике американец включает камеру и подходит к клетке, из которой доносится плачь. После он заглядывает внутрь, где и сидит зеленый попугай. Кажется, что питомец улыбается и очень доволен собой, что вполне вероятно. -0-