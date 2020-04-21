Попугай показал котам, кто во дворе хозяин - видео

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительное видео появилось в интернете. Три кота грелись на солнце, лежа на качелях во дворе дома. Попугай какаду сначала наблюдал за животными издалека. Через некоторое время птица решила прогнать "непрошенных гостей" со своего любимого места.

Шипение котов не испугало Кирюню (кличка попугая). Он продолжал свои попытки, пока они не разбежались. Однако, когда качели стали свободны, птица улетела.

Пользователи youtube были удивлены смелым поведением Кирюни. "И что это вы тут разлеглись, я тут главный!", "Ну а чего, барин пришел, а они лежат, непорядок", "Кирюня Царь Горы!" – прокомментировали зрители.

Однако многие пожалели котов, которых незаслуженно обидели: "Кирюнечка хороший, и котиков жаль", "Я бы его поругала, пусть не обижает котиков, хулиган!".-0-